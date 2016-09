Des aides au profit de 3898 élèves à Gdyel

Réagissez

Pas moins de 3898 élèves, issus de familles démunies de la localité de Gdyel, bénéficieront, cette année, de la prime de scolarité fixée à 3000 DA.

Cette prime a pour but d’aider les familles à financer les dépenses liées à la rentrée scolaire, a expliqué, hier, M. Dadi, président de l’APC de Gdyel. La liste des bénéficiaires concernés par cette prime a été établie, il y quelques jours, par la commission mise sur pied par le maire. La prime est consacrée pour tous les cycles répartis entre le chef-lieu de la commune et les villages de Kristel et Melouka.

Les élèves, portés sur cette liste, vont, également, bénéficier de livres gratuits, souligne-t-on du côté de la direction de l’education. Une séance de travail regroupant toutes les parties concernées dont les responsables de l’Education, de l’action sociale, de la daïra et de l’APC de Gdyel, a été tenue afin de ficeler l’opération et assurer son bon déroulement.