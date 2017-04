Débat sur les dispositions de facilitation pour les investisseurs

Réagissez

Une journée d’information au profit du personnel douanier a été organisée, jeudi, par la direction régionale des Douanes d’Oran sur les nouvelles dispositions de la loi 17-04 du 5 février 2017 relative au code des Douanes.

Ce séminaire, animé par des cadres centraux de la direction générale des Douanes (DGD) a été une occasion pour le responsable chargé de la communication et des relations publiques d’expliquer la nouvelle vision de l’administration à travers les mesures d’allègement et de simplification des procédures annoncées par ce texte de loi.

«En effet, la nouvelle version du code des Douanes prévoit un accompagnement des investisseurs et des mesures de facilité au profit de l’économie nationale et de l’entreprise algérienne», a annoncé M. Brika, directeur central, en marge de ce séminaire. Il va permettre une simplification des procédures douanières et un meilleur mécanisme de règlement des litiges, tout en améliorant la qualité du contrôle. Par ailleurs et pour renforcer l’échange d’informations, la DGD a signé plusieurs conventions, notamment avec le commerce et les impôts et prochainement avec la justice. Ceci permettra de créer une passerelle d’échanges d’informations et de communications, indique-t-on. Une journée similaire destinée aux opérateurs économiques et au personnel des autres administrations sera organisée le 24 avril courant à la CCIO.

Notons, par ailleurs, que les douaniers relevant des directions régionales de Chlef et de Tlemcen ont pris part à cette rencontre interne organisée au siège de l’Ecole nationale des Douanes d’Oran.