De nouveaux établissements réceptionnés à Oran

Le problème de la surcharge des classes devrait être allégé cette année, à la faveur des 12 nouveaux établissements programmés et dont une dizaine (écoles, lycées et CEM) a été réceptionnée.

En effet, le wali d’Oran a donné le coup d’envoi avec l’inauguration d’une école primaire dans la nouvelle cité 1430 Logements à Canastel 2 où ont été relogées, cette année, plusieurs familles du quartier El Hamri notamment. Les citoyens ont favorablement accueilli cette école de 12 classes qui comprend un logement d’astreinte, mais déplorent l’absence d’une cantine et des espaces de jeux comme un bac à sable. «Les arbres sont encore petits, ils ont été plantés il y a quelques jours seulement.

Il n’y a pas de verdure et c’est triste pour une école où on veut éduquer nos enfants sur le respect de l’environnement. On aurait pu acheter et planter des arbres un peu plus grands comme on fait dans les nouveaux parcs ou sites d’attraction», commente une mère rencontrée devant l’école dont le cout est estimé à 130.000.000 dinars d’après la fiche technique présentée sur place. Ce petit groupe scolaire a été baptisé au nom du moudjahid Reguig Abdelkader.

Le wali a également inauguré un nouveau lycée de 800 places à Belgaïd. Ensuite, direction Gdyel, dans le quartier dit Rommane où un CEM a été démoli en 2013, pour raison d’amiante, ce qui a créé une surcharge des classes dans les autres CEM de la commune. A présent, un nouvel établissement d’une capacité de 387 places réparties sur 20 classes vient d’être réceptionné. Il s’agit du cinquième CEM seulement à Gdyel qui compte trois lycées pour une population de 50.000 habitants.