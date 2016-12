De nouveaux équipements pour améliorer la connexion

Réagissez

Avec 200 000 clients en téléphonie fixe, 100 000 en ADSL (internet fixe), 430 000 en téléphonie 4G (sans fil en mode fixe LTE), le réseau d’Algérie Télécom ne cesse de se déployer. Toutefois ce déploiement est à l’origine de la saturation du réseau et du mécontentement des abonnés, surtout ceux de l’ADSL, qui se plaignent des coupures fréquentes et de la chute du débit. Pour remédier à cette situation, les services techniques de la direction d’Algérie Télécom d’Oran vont, dans le cadre du plan d’action 2017, installer 59 nouvelles stations de liaison, a indiqué le responsable du département technique. Actuellement, la wilaya d’Oran compte 43 stations.

L’installation de nouvelles stations permettra d’alléger la pression sur le réseau de la 4G fixe, et, par conséquent, avoir une meilleure connexion. Actuellement, dans certaines zones, les abonnés vivent un véritable calvaire, tant les coupures sont fréquentes, en plus du très faible débit de connexion. Aussi, pour remédier à la situation, Algérie Télécom a procédé à la pose de plusieurs dizaines de kilomètres de fibre optique à travers plusieurs sites. D’autres communes, comme Béthioua, Aïn El Bya, Arzew, Gdyel et Hassi Bounif seront dotées de la fibre optique. Ce nouveau réseau s’ajoutera aux lignes actuellement fonctionnelles pour atteindre une couverture de tous les quartiers regroupant 1000 habitants.