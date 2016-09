Culture : Un réseau associatif lance des formations théâtrales

Réagissez

Un stage portant sur le 4e art sera assuré la semaine prochaine, tour à tour, à la maison de la culture Mohamed Dib de Tlemcen et à l’Institut français d’Oran.

Il s’agit d’une formation théâtrale qui a pour intitulé «corps-voix-théâtre». Dirigée par la metteure en scène Hadda Djaber, assistée par la comédienne Meryem Medjkane, cette formation fait partie d’un projet culturel plus vaste conçu par Camille Leprince et Meryem Medjkane, et porté par l’association marseillaise Momkin-Espaces des possibles avec le soutien de la région PACA et son projet «Les itinérantes».

La compagnie Leila Soleil, basée à Villeurbanne, accompagne également, depuis novembre 2015, ce projet qui bénéficie aussi du soutien actif des associations Chrysalide (Alger), Bel Horizon (Oran), l’Institut français d’Oran et La Grande Maison à Tlemcen. A ce propos, notons que cette même compagnie travaille, en ce moment, sur l’adaptation théâtrale de L’Aube Isamel, l’œuvre de l’écrivain Mohamed Dib, dont la générale devra avoir lieu en janvier 2017.

Pour revenir à la formation que prodigueront Hadda Djaber et Meryem Medjkane la semaine prochaine à Tlemcen et à Oran, un communiqué parvenu à notre rédaction assure qu’il s’agira d’une formation approfondie sur les techniques de l’acteur, et s’adresse à tout le monde : acteur professionnel, amateur ou toute personne désireuse de découvrir ce domaine. Il faut préciser que les 24 et 25 septembre derniers, le théâtre national d’Alger (TNA) avait abrité cette formation qui avait connu, faut-il le souligner, un réel enthousiasme de la part des participants au nombre d’une quinzaine.

Hadda Djaber est une metteure en scène qui a débuté son parcours en tant que comédienne avant de fonder, en 1986, sa propre compagnie théâtrale. Elle a à son actif plusieurs rôles et des créations artistiques, dont les textes sont déroutants d’actualité à l’instar de La Putain respectueuse de Jean-Paul Sartre, «Automne et Hiver de Lars Noren, Inca hier, Péruvien aujourd’hui – de la légende à la poésie, Une Petite Douleur» d’Harold Pinter, etc. Elle a fondé entre 2000 et 2002 le festival Théât’Réalités avec pour thèmes «Regard sur le monde» et «Caravanes du monde».

En qualité d’intervenante artistique, elle dispense des ateliers «théâtre, corps et voix» dans différents milieux. Quant à Meryem Medjkane, cette comédienne a débuté son expérience dans le théâtre en 2008 et fait partie de la nouvelle vague prometteuse du cinéma algérien. Elle a notamment joué dans L’Oranais de Lyes Salem, Alger by night de Yanis Koussim et Les Terrasses de Merzak Allouache. Elle est aussi diplômée en psychologie clinique dont elle a fait son métier. Les formations auront lieu les 28 et 29 septembre à la Maison de la Culture de Tlemcen et les 2 et 3 octobre à l’Institut français d’Oran. Ceci dit, on nous assure qu’elles affichent d’ores et déjà complet.