Culture : Le chantier du Musée des arts modernes achevé

Le Musée des arts modernes devrait être...

Bonne nouvelle pour les amateurs de l’art : les travaux du Musée des arts modernes d’Oran (MAMO), lancé depuis 2013, sont complètement achevés.

L’ouvrage, un bâtiment édifié en 1930 et qui a abrité, jusqu’aux années 1990, les anciennes Galeries d’Oran, est aujourd’hui entièrement rénové. Haut de quatre étages, avec une terrasse panoramique, situé en plein centre-ville (rue Larbi Ben M’hidi), sa réception est prévue avant la fin de cette année.

C’est ce qui ressort d’une visite effectuée sur le site, mercredi, par le wali d’Oran, qui était accompagné des directeurs de l’exécutif, le chef de daïra, les élus de l’APC d’Oran, ainsi que les membres du bureau d’études. Sur place, la délégation a eu un aperçu sur l’état de l’ouvrage, dont les travaux de rénovation et d’aménagement sur une superficie de 6400 m2 ont transformé les anciennes Galeries en un musée d’arts modernes pour un montant global de 396 487 559 DA, et cela sous l’égide de l’Agence de gestion et de restauration des grands projets de la culture.

S’agissant de la fiche technique du MAMO, on saura que le rez-de-chaussée, qui a deux d’entrées (la première sur la rue Larbi Ben M’hidi et l’autre sur la place du Maghreb), sera réservé au public pour des manifestations culturelles et des ateliers de restauration des œuvres d’art de grande dimension, alors que les autres étages seront réservés à des expositions sur 3000 m2 avec ateliers, boutiques et bibliothèque et une terrasse aménagée avec une vue panoramique sur la baie d’Oran.