Culture : La 4e Biennale d’art contemporain débutera dimanche prochain

Le coup d’envoi de la 4e Biennale méditerranéenne d’art contemporain sera donné le dimanche 2 juillet à Oran. La manifestation, qui s’étalera jusqu’au 31 juillet, aura lieu au Musée d’art moderne d’Oran (MAMO).

La 4e Biennale méditerranéenne d’art contemporain débutera dimanche prochain, au grand bonheur des artistes-plasticiens, vidéastes, photographes et autres admirateurs de l’art contemporain. Organisé par l’association Civ-œil, l’événement aura lieu au Musée d’art moderne d’Oran (MAMO), qui a ouvert ses portes, rappelons-le, le 21 mars dernier.

Un vernissage est prévu le dimanche à partir de 17h, où nombre d’artistes venus de différentes wilayas du pays, mais aussi d’autres pays méditerranéens répondront présent. Ces artistes ont été sélectionnés préalablement par un jury, et exposeront, tout le long de cette Biennale, leurs créations artistiques.

«Cette Biennale offre une passerelle vers l’international, c’est aussi une ouverture vers toutes les expressions artistiques», explique l’association Civ-œil qui signale que «la mobilité des artistes et des œuvres est une condition nécessaire au rayonnement de l’art et de la culture», et c’est justement dans cette logique que cette association n’a eu de cesse, ces vingt dernières années, d’organiser des expositions, rencontres et Salons d’art plastique et qu’elle participe aussi à un programme de formation de galeristes et de curateurs au sein de sa galerie d’art, sise à Miramar.

Aussi, cette quatrième Biennale, aux dires des organisateurs, «va encore confirmer la présence d’Oran comme capitale de l’art contemporain méditerranéen avec la présence d’artistes, galeristes et conférenciers de renommée mondiale». Le thème choisi pour cette nouvelle édition est «L’exode», un thème qui se veut, pour les organisateurs, un clin d’œil à l’humanité face…à son destin.