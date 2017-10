Culture : Belle exposition de l’artiste-peintre Tahraoui Faïza

Réagissez

Sous le thème «Quand la couleur invite la méditation», l’artiste-peintre Tahraoui Faïza organise une exposition-vente de ses tableaux au niveau de l’hôtel Méridien jusqu’au 3 novembre prochain.

L’artiste, native d’Oran, a un style bien particulier et travaille à la fois sur le réel et l’abstrait. Selon elle, pour peindre une œuvre, elle est obligée de consacrer entre deux à quatre années de recherche et de travail. A travers un panel de 34 tableaux aux couleurs très vives, mettant en forme une spontanéité et un dialogue, elle présente trois phases et actes.

Le premier de cette série est consacré aux personnalités oranaises qui ont marqué la société civile, notamment une œuvre dédiée au comédien du TRO Sirat Boumediene, le second est consacré à la méditation, avec un tableau qu’elle nomme «Khaloua» sur le retrait de l’agitation du monde avec une sobre sérénité pleine d’harmonie et d’espérance et, enfin, le troisième acte, une projection sur l’urbanisme, l’architecture et les couleurs d’El Bahia.

Dans cette exposition, à l’aide de trois grands tableaux sur les métiers à tisser et la tapisserie, elle rend un vibrant hommage à sa mère par le biais de la peinture de trois tapis ancestraux. Faïza Tahraoui, diplômée, en 1966, de l’Ecole des beaux- arts d’Oran, est enseignante dans l’art plastique depuis 2000. Elle collabore dans un cabinet oranais d’architecture et d’urbanisme en qualité de décoratrice et maquettiste depuis 1992.