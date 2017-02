Création d’entreprises : Une caravane pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin

Réagissez

Le coup d’envoi de la caravane d’information et de sensibilisation sur l’entrepreneuriat féminin a été donné, hier, au niveau de la Chambre d’artisanat d’Oran à haï Es-Sabah. Cette caravane durera 5 jours, du 19 au 23 février. Après Oran, ce sera au tour de Aïn El Turck, Boutlélis et Arzew d’abriter cette manifestation organisée par la direction de l’action sociale (DAS). L’objectif principal étant la sensibilisation sur l’entrepreneuriat féminin et les possibilités de création d’entreprises et de montage de projets dans le cadre des différents dispositifs d’emploi concernant les femmes. Parallèlement à cette caravane, un Salon portant sur différentes activités est organisé au niveau de la Maison de l’artisanat d’Oran, où sont exposés des produits réalisés par des femmes ayant bénéficié des aides de l’Etat. Tout comme on notera la participation des représentants de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), la direction de la Promotion de la petite et moyenne entreprise et l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem). Notons également l’organisation de deux ateliers de formation au profit des femmes.