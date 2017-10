Réagissez

Le coup d’envoi de la 8e édition du Salon de la construction et de la gestion urbaine, Oran-Expo-BTPH, a été donné, hier, par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, au centre des Conventions (CCO). Cette manifestation économique, dédiée aux professionnels du bâtiment et de l’urbanisme, se poursuivra jusqu’au 12 octobre et se veut un carrefour d’échanges autour de la ville et la modernisation de la gestion urbaine.

Le Salon, organisé par l’agence de communication GMR Events Algeria, a réuni une cinquantaine d’exposants, dont l’agence Tunisia Export, ou encore l’Ordre national des architectes algériens. Une journée technique est prévue aujourd’hui autour de la problématique «Des acteurs de la pratique urbaine locale en mouvement vers la construction d’une réelle gouvernance urbaine».

En outre, le wali d’Oran a montré un intérêt particulier à certains stands algériens, notamment les exposants offrant des services de modernisation et éco-responsables. «Comme vous voyez, il y a des solutions numériques et modernes, à l’instar de la gestion électronique des stationnements et des parkings, ce qui nous permettra de mieux organiser la ville en assurant un revenu à la collectivité locale qui est chargée de la maintenance de ces espaces et structures», a déclaré M. Cherifi aux journalistes. Les organisateurs de ce Salon tablent sur un nombre de 4000 visiteurs exclusivement professionnels.