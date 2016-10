Coup d’envoi de la 2e édition

Réagissez

La 2e édition du Salon du chocolat et du café (Chocaf) est prévue à partir d’aujourd’hui au palais des expositions du Centre de conventions d’Oran Mohamed Benahmed. Une quarantaine d’exposants, chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, chefs pâtissiers, designers et distributeurs participent à cette seconde manifestation de la gourmandise, organisée par Vision Future et dont l’objectif, nous explique un communiqué, «est de faire découvrir le savoir-faire des producteurs et artisans à un public de professionnel et d’amateurs de chocolat». Pour cela, des ateliers, des concours et autres animations autour du thème du chocolat sont programmés durant cette manifestation.