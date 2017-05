Couffin du Ramadhan : Des scènes désolantes !

Réagissez

Hanifi Ahmed, délégué communal de l’antenne administrative de haï Es-Sabah, était dans tous ses états.

«Des badges pour le bénéfice du couffin de Ramadhan ont été délivrés à des faux bénéficiaires, comportant une signature autre que la mienne, provoquant ainsi un surplus dans l’effectif prévu», a-t-il déploré. «Je vais saisir le président de l’APC de Sidi Chahmi et ouvrir une enquête à ce sujet. La campagne pour les élections ne doit pas se faire sur mon dos», s’insurge ce responsable. «1700 couffins ont été prévus pour notre cité», note ce responsable qui se trouvait assailli dans son bureau par un nombre important de femmes venues contester de n’avoir pas pu bénéficier de cette aide alimentaire lors de la distribution qui s’est effectuée, la veille, à Sidi Maârouf, dans une véritable cohue. Des agressions et des accrochages ont eu lieu entre de faux et vrais bénéficiaires, ce qu’un octogénaire a qualifié de «couffin de la honte». La distribution fait l’objet de vives contestations et de controverses. «La distribution doit se faire à haï Es-Sabah pour les seuls habitants de ce quartier et non avec des habitants d’autres cités dans une autre localité», tempêtent les femmes protestataires. Ainsi et selon notre interlocuteur, 80 badges de femmes et d’hommes, n’ayant pu bénéficier du couffin à cause de l’anarchie qui a régné lors de la distribution, n’ont pas été remis à leurs bénéficiaires, qui seront appelés dans les jours à venir pour récupérer leur aide.