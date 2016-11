Coopération entre l’USTO et l’Ecole d’architecture de Strasbourg

Réagissez

La délégation est dirigée par Volker Ziegler, architecte-ingénieur et urbaniste ayant participé à des projets architecturaux et urbains en France et en Europe, et Christian Horn, architecte-urbaniste.

Selon M. Hammou, vice-recteur de l’USTO : «Des travaux pratiques et des ateliers sont au programme de la visite qui s’étalera sur une semaine.» Dans ce cadre, un atelier d’architecture et d’urbanisme sur le vieux quartier de Sidi El Houari a été lancé, hier, entre les étudiants de l’USTO et ceux de l’Ecole de Strasbourg à la faculté d’architecture.

Au programme, des visites au quartier Sidi El Houari, le vieil Oran et quelques monuments historiques comme le fort Santa Cruz, la mosquée du pacha et le palais du bey. Rappelons aussi qu’un projet élaboré par quatre étudiants en architecture a été adopté en perspective de l’aménagement du pôle socioculturel de l’association Santé Sidi El Houari (SDH) d’Oran.

Ce projet a été sélectionné dans le cadre d’un concours du meilleur design du patrimoine, initié à l’occasion du workshop sur le design d’espace tenu les 23 et 24 septembre dernier au siège de SDH. L’initiative entre dans le cadre du «Projet patrimoine», un programme national d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine, cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne dans le but de protéger, valoriser et revitaliser le patrimoine matériel et immatériel ainsi que le savoir-faire traditionnel.