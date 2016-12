Conséquence de la crise : Des projets retardés en raison du manque de liquidités à Oran

Réagissez

Les conséquences de la crise se font ressentir

«Un problème de manque de liquidités a causé des retards et des arrêts momentanés dans la réalisation des projets en chantier. Ce n’est pas propre à Oran. Tout le monde a souffert de la crise. C’est une tendance nationale», a déclaré le wali d’Oran lors de la session de l’APW.

Les membres de l’APW ont adopté, hier, le budget primitif de la wilaya d’Oran pour l’année 2017, et qui s’élève à un peu plus de 5,6 milliards de dinars. La principale observation relevée par la commission des finances est qu’il s’agit d’un budget équilibré au centime près entre les ressources et les dépenses, avec notamment une hausse entre le précédent exercice et la prévision de 2017.

En effet, les ressources de la wilaya enregistrent une hausse de près de 161 millions de dinars par rapport au budget 2016, en raison d’une hausse de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Après un exposé de la commission des finances, les élus ont mis l’accent sur le retard qu’accusent certains projets, comme l’hôpital des grands brûlés ou la faculté de médecine, ainsi que les problèmes de l’aménagement urbain.

Le wali a saisi l’occasion pour révéler qu’«il y a eu un problème de liquidités qui a causé des retards et des arrêts momentanés dans la réalisation des projets déjà en chantier. Ce n’est pas propre à Oran. Tout le monde a souffert de la crise. C’est une tendance nationale. Il faut savoir que même les entrepreneurs tentent d’autofinancer les projets qu’ils ont, mais ils arrivent à une certaine limite, où l’arrêt est inévitable».

Le wali a également rappelé que plusieurs opérations ont été programmées selon un ordre de priorité, comme le dédoublement de la route de la nouvelle gare de haï Daya (ex- Petit-Lac) sur le 3e boulevard périphérique, ou encore le projet d’un nouveau boulevard reliant les nouveaux groupements urbains à Oran Est (Belgaïd-Bir El Djir-Akid Lotfi). La deuxième partie de la session a été consacrée à l’exposé des résultats de la loi 15-08 relative à la mise en conformité des constructions.