Comment accompagner les enfants pour un usage d’internet plus sûr ?

C’est ce que nous avons appris de Mme Tabet Nassima, chef de service de la solidarité, la famille et le mouvement associatif.

Cette caravane, qui va sillonner plusieurs communes, verra la mobilisation de plusieurs secteurs, l’Education, la Formation professionnelle, la Culture, la Jeunesse et les Sports, les cellules de proximité relevant de l’Agence de développement social, le Service d’observation en milieu ouvert, la gendarmerie, la police et les SMA.

Selon notre interlocutrice, un programme a été tracé pour la période allant du 21 au 29 décembre. Une série d’activés est prévue aujourd’hui à partir de 14h au niveau du Parc d’attractions d’El Hamri, le 28 décembre, la caravane est attendue au niveau du jardin de Sidi M’hamed, le 29 décembre, une manifestation est prévue à la forêt de M’sila, en collaboration avec les Scouts musulmans algériens. «Le but est de sensibiliser les enfants sur le danger du Net et de leur apprendre à être méfiants en navigant sur la Toile», a affirmé Mme Tabet.

Dans le même cadre, des séances de sensibilisation ont déjà été entamées par les cellules de proximité relevant de l’Agence de développement social au niveau des établissements scolaires de quelques communes. De son côté, la direction de la formation professionnelle prévoit aussi des actions de sensibilisation au niveau des centres et des instituts de formation, selon la même source. «Blue whale challenge», ou «Défi de la baleine bleue», l’application internet qui pousse les jeunes au suicide, fait rage dans le monde entier. En Algérie, ses premières victimes se font de plus en plus nombreuses depuis quelques jours dans les différentes régions du pays. La campagne s’étalera jusqu’au mois de juin, selon Mme Tabet.