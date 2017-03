Collectivités locales : Jumelage des APW d’Oran et d’Illizi

Réagissez

Lors de la première session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya, le wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane, a annoncé que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a décidé le déblocage des enveloppes nécessaires à l’achèvement des villages et complexes olympiques à Belgaïd, en prévision des Jeux méditerranéens 2021 qu’abritera Oran.

Par ailleurs, toujours lors de cette session de l’APW, une convention de jumelage entre l’Assemblée populaire de wilaya d’Oran et celle d’Illizi a été signée mardi à Oran. En effet, c’est en présence des walis, Abdelghani Zaalane, et Atallah, que les présidents des deux assemblées ont paraphé la convention de jumelage portant sur les échanges culturels et socio-économiques entre les deux wilayas. La signature de la convention a été précédée par l’adoption du bilan des activités de l’APW d’Oran pour l’année 2016, suite à un exposé exhaustif des réalisations et prévisions. En outre, le wali d’Oran a saisi l’occasion pour rappeler les efforts consentis par «tous les intervenants et à tous les niveaux pour mener à bien les projets de développement, notamment l’embellissement de la ville et les opérations de relogement, ainsi que les projets économiques». M. Zaâlane a également appelé les élus des Assemblées populaires communales à «réfléchir dans l’urgence sur les moyens de pallier la fin des contrats dits Blanche Algérie, pour remédier aux défaillances en matière de collecte des déchets ménagers, notamment». Il déclare : «La vocation première des assemblées est l’ordre public, la salubrité et la santé publique…Tout ce que nous pouvons réaliser en matière d’infrastructures n’aura aucun sens sans une ville propre.»