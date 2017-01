Colère des bénéficiaires de logements ruraux

Réagissez

Les 25 bénéficiaires d’habitats ruraux dans la localité de Kehaïlia, commune de Tafraoui, viennent de lancer un cri de détresse à l’intention des autorités publiques. Ils se plaignent de la lenteur des procédures liées à la construction de leurs logements.

Ils dénoncent leur longue attente depuis 2012 et rappellent que 75 autres bénéficiaires dans les localités de Hamou Ali et Graidia ont déjà édifié leur maison. Interpellé, le président de l’APC de Tafraoui reconnaît cette situation et l’impute à son tour à la direction des services agricoles de la wilaya d’Oran. Pour ce responsable, le certificat d’affectation de parcelle agricole à faible rendement servant à l’édification de l’habitat rural tarde à être émis par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Ce retard affecte de manière directe toute attribution de parcelle pour ce type de formule de construction.

Le maire ajoutera que des tentatives pour régler ce dossier ont été vaines du fait que ces 25 bénéficiaires n’ont pas voulu aller vers les sites de Hamou Ali ou de Graidia. Ces sites disposent respectivement 50 et 10 lots à bâtir, d’où ce blocage actuel. Pour le directeur des services agricoles de la wilaya d’Oran, Kadi Tahar, la commission en charge de l’établissement du certificat d’affectation n’a pas encore statué sur le sujet. En attendant aucune décision ne peut être prise.