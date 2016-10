CNAS : 654 entreprises ont demandé la régularisation par échéancier de paiement

Réagissez

La CNAS a prévu le recouvrement, à Oran, de 50 milliards de dinars mais cet objectif sera apparemment légèrement dépassé de 2% d’ici la fin de l’année, selon les estimations de Mesli Lotfi, directeur de cette instance, qui, en plus des ses missions ordinaires, a organisé des journées portes ouvertes pour expliquer les dispositions avantageuses de la LFC 2015.

«Les pénalités de retard représentent un véritable fardeau pour les entreprises qui éprouvent déjà des difficultés de paiement et c’est en sens qu’à titre exceptionnel, la loi prévoit leur effacement à condition que les souscripteurs soient à jour», explique le même responsable qui enregistre 654 demandes de régularisation mais par échéancier de paiement étalé sur un ou deux ans, ce qui est également prévu par la loi. Le montant des créances s’élève à 1,9 milliard de dinars et ce qui a été récupéré sur place s’élève déjà à 147 millions de dinars. Globalement, ce sont plus de 4380 entreprises, dont 284 publiques, qui sont concernées par la loi et le montant correspondant à l’effacement des dettes s’élève à 4,2 milliards de dinars.

La CNAS contribue également à la lutte contre le travail informel et plus de 1200 employeurs activant à Oran ont été contrôlés. Ce qui a contribué à régulariser 1666 employés pour un montant récupéré de 160 millions de dinars. «Nous les avons gagnés.» C’est l’expression utilisée par la direction pour dire que l’objectif n’est pas seulement de renflouer les caisses mais aussi de permettre à des travailleurs de bénéficier de la couverture sociale. Le message s’adresse également aux artisans, aux auto-entrepreneurs de la catégorie des petits métiers, etc. qui sont concernés par l’article 60 de la même loi et relatif à la déclaration volontaire. «Pour une cotisation de 2100 DA par mois, le souscripteur bénéficie ainsi que ses ayants droits de la carte Chifa», indique-t-on à ce sujet. Ainsi, 560 déclarations ont été enregistrées dans ce cadre.