Clôture de la 15e édition du Salon emplois et talents

Avec plus de 10 000 visiteurs depuis jeudi, le Salon emplois et talents, tenu au Centre des conventions d’Oran et dont la clôture a eu lieu hier après-midi, a connu un véritable engouement, notamment dans les rangs des jeunes nouvellement diplômés.

Parmi les nombreux demandeurs d’emploi qui se sont rendus au Salon emplois et talents, organisé au CCO du 24 au 26 novembre, plus de 50% étaient des étudiants nouvellement diplômés, toutes filières confondues.

Autant dire que cette 15e édition a eu un écho très favorable auprès des jeunes. Selon Rafik Chala, responsable du volet organisationnel de cet événement, «ce Salon est devenu pour la région ouest du pays un pôle d’emploi par excellence, et cela depuis 6 années consécutives». Ceci dit, si la manifestation jouit d’un engouement certain, les représentants des groupes industriels et économiques regrettent le fait que les jeunes demandeurs d’emploi se «bloquent» dès qu’est évoquée la question de la délocalisation.

En effet, beaucoup de jeunes ont refusé, ces derniers temps, de saisir certaines opportunités, au motif que l’emploi proposé les poussent à travailler hors de leur wilaya, et cela en dépit des avantages qui leur sont proposés. A titre d’exemple, Seklouli Mounir, du groupe industriel Condor, nous explique que son entreprise dispose de plusieurs opportunités en matière d’emploi à travers l’ensemble du territoire national.

Or, durant ces trois jours, «le staff technique mobilisé pour le Salon a accueilli plus d’un millier de demandeurs d’emploi pour des dépôts de CV ou des entretiens d’embauche. Quand arrive l’épineuse question, celle de savoir si le postulant est en mesure de travailler hors de sa ville, la réponse de l’intéressé, bien que dans le besoin, est négative». Pour les autres groupes présents, ceux spécialisés dans l’hôtellerie et la restauration sont en grand nombre.

D’une manière générale, on peut dire que cette édition a reçu un écho favorable en ce sens qu’elle a recensé plus d’un millier de demandes d’emploi, qui ont été recueillies au niveau de chaque entité économique, en plus des entretiens initiés sur place par les staffs et collaborateurs désignés. Le Salon talents et emplois, qui a vu cette année la participation d’une trentaine de sociétés et entreprises ainsi que des agences en charge du dispositif d’aide à l’emploi de jeunes, a été est clôturé samedi en fin d’après-midi.