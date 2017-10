Cinq harraga interceptés à El Ançor

Réagissez

Une tentative d’embarquement clandestin a été avortée, vendredi, par les gendarmes d’Oran, dans la localité d’El Ançor. Cinq jeunes, dont deux mineurs, ont été arrêtés vers 17h, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre le large vers 22h à destination des côtes espagnoles.

Quatre des clandestins sont originaires d’Alger, alors que le cinquième est d’Oran. Leur interrogatoire a permis aux enquêteurs d’identifier le passeur qui demeure activement recherché. Sur place, les gendarmes ont récupéré une embarcation pneumatique, deux bouées de sauvetage et une somme de 4 millions de centimes. Une semaine auparavant, 38 jeunes dont 3 passeurs ont été interceptés à Arzew, Aïn Franine et Gdyel. Face à l’ampleur du phénomène, un plan spécial a été mis en place avec le renforcement des patrouilles en mer par des brigades maritimes et des contrôles au niveau de nombreux points par les sections de sécurité et d’intervention relevant de la gendarmerie d’Oran.