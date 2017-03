Cinq ans de prison requis en appel contre un officier de police

Réagissez

Un officier de police et son chauffeur ont été accusés de mauvaise utilisation de leur fonction dans une affaire de la saisie de 104,16 grammes d’or au niveau de l’aéroport d’Oran.

Condamnés à des peines de 2 et 3 ans de prison ferme en première instance, un officier de police et son chauffeur ont comparu, hier, devant la cour d’appel. Ils sont accusés de «mauvaise utilisation de leur fonction» et «de destruction de pièces» dans une affaire datant de la fin 2016, où ils ont procédé à la saisie de 104,16 grammes d’or au niveau de l’aéroport d’Oran.

Le procureur a requis une peine de cinq ans de prison ferme. Tout a commencé lorsque le dénommé S.B., un ressortissant algérien venant de France, a été intercepté au niveau de l’aéroport avec une quantité d’or plus importante que celle qu’il avait déclarée et qui a été saisie. Ce métal devait être analysé afin de déterminer qu’il s’agit bel et bien de l’or. Il fallait donc transporter cette quantité d’or vers le laboratoire scientifique, une opération qui a été confiée à un officier par son supérieur hiérarchique de la sûreté d’Es Sénia.

Après le transport de l’or vers le laboratoire de la sûreté de wilaya et après que S.B. a été transféré devant le magistrat instructeur, il a été constaté que les bijoux présentés n’étaient pas en or mais en plaqué or, ce qui suppose qu’ils ont été changés en cours de route. Et les deux policiers ont été accusés de ces faits. Des accusations qu’ils réfuteront en bloc. Hier, devant la cour d’appel, les deux prévenus ne changeront pas de déclaration, mais voilà que lors des débats, le président de l’audience soulèvera plusieurs zones d’ombre.

Pourquoi le chauffeur a-t-il utilisé ce jour-là sa voiture personnelle et pourquoi, alors qu’il effectuait une mission de travail, s’est-il rendu au service de l’état civil jouxtant la ville nouvelle ? Il expliquera qu’il devait inscrire son nouveau-né à la mairie. Un autre point : plusieurs coups de fil ont été relevés entre les deux mis en cause.

Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense plaideront la non-culpabilité, expliquant que la responsabilité dans cette affaire est partagée entre le supérieur de ces derniers, et d’ailleurs, avancent-ils : «Pourquoi ce dernier n’a pas été inquiété lors de cette enquête ?», ajoutant qu’il a été expliqué que l’or saisi n’est sorti que deux fois, au moment des analyses et le jour de la présentation. Et, c’est ce jour-là qu’il a été constaté qu’il s’agissait de faux. L’affaire a été mise en délibération.