Cinéma : La comédie musicale La La Land projetée ce jeudi

Réagissez

Le film américain La La Land, sorti fin 2016 aux Etats-Unis, et début 2017 pour le reste du monde, et qui a été plusieurs fois primé, notamment aux Golden Globe et aux Oscars, sera projeté, ce jeudi, à la salle Es-Saada à Oran (ex- le Colisée).

C’est une initiative de l’ONCI qui compte lancer son programme «Ciné-office 2017». Son jeune réalisateur, Damien Chazelle, américain d’origine française, avait ce projet en tête depuis 2010 mais ce n’est qu’après avoir réalisé un autre film à succès, whiplash, que les producteurs lui ont fait confiance. La La Land est une comédie musicale dont l’intrigue se déroule à Hollywood (Los Angeles) et ce n’est certes pas un hasard si l’histoire met en scène un musicien de jazz, Sébastien Wilder, (un rôle campé par Ryan Gosling), et une actrice de cinéma, Mia Dolan, le personnage qui a valu à son interprète Emma Stone d’être consacrée meilleure actrice 2017. La salle Es-Saada étant rénovée, les conditions de projection ne doivent pas poser problème pour cet événement qui marque ainsi, on l’espère, le retour de l’activité cinématographique à Oran, c’est-à-dire en dehors des projections occasionnelles des festivals.



D. B.