Cinéma colisée : La pièce Les Aimants à l’affiche ce soir

Au cinéma Colisée, ce soir à 18h, le public est convié à découvrir Les Aimants, une pièce théâtrale de la compagnie Mangano-Massip, invitée à Oran par l’Institut français.

Il sera question «de réflexion en mouvement sur l’amour et sa dégradation par l’œuvre du temps, les rapports de force de l’intérieur du couple mais aussi à quel point la présence de l’autre peut devenir l’absence de nous-mêmes et en même temps notre fondement existentiel», le tout interprété par Sara Magano et Pierre-Yves Massip.

Une pièce qui promet d’avoir un souffle poétique eu égard à la présentation qu’on nous a faite : «Ici et là, un geste tendre, un souvenir enfoui, un rayon de soleil qui rentre par effraction dans cette relation claustrophobe, un courant d’air frais qui emporte la douleur de la solitude. Comme dans un tableau surréaliste, plusieurs temps se croisent, le temps du rêve, celui du souvenir, celui d’un futur imaginé, celui d’un présent incertain.

Les personnages comme des funambules/somnambules dansent sur la corde raide de leur destin entre désirs et lâchetés». Sara Mangano et Pierre-Yves Massip, qui se sont rencontrés en 1994 à l’Ecole de mimodrame Marcel Marceau, forment un duo depuis déjà une quinzaine d’années. Ils ont à leur actif plusieurs pièces, notamment Les Aimants, Archibald et Margaret, Dis-moi la vérité et autres histoires, PYM., le dernier voyage, ou encore L’Eternel éphémère. A noter enfin que l’entrée, ce soir, sera gratuite.