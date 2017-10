CHU d’Oran : Les médecins résidents en grève

Réagissez

Les médecins résidents du CHU d’Oran ont entamé, hier matin, une grève ouverte pour dénoncer l’insécurité dans les services des urgences, de gynécologie, de cardiologie, d’urologie, de réanimation et de chirurgie et exiger «le renforcement de la sécurité et la mise en place d’un poste de police permanent pour les dépôts de plainte du personnel médical».