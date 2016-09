CHU : 153 nouveaux cas de VIH recensés en 3 mois

Réagissez

Pas moins de153 cas de VIH sida ont été enregistrés durant la période allant du début juin à fin aout 2016, a indiqué le chargé de communication du centre hospitalo-universitaire Docteur Benzerdjeb (CHUO).

Un nombre en constante évolution comme l’atteste le bilan dressé par le service concerné qui fait état de 28 cas au mois de juin, 57 cas au mois de juillet et 68 en août. Ce chiffre des plus alarmants indique, si besoin est, que ce virus a tendance à se propager au sein de la population. Par ailleurs, le chargé de communication fait part également d’un nombre élevé de consultations dans le service d’urologie avec 4893 consultations semestrielles dont 3850 hommes et 1304 femmes. C’est la prostate qui détient le record des interventions. 30 greffes rénales ont été également effectuées depuis le début de l’année 2006.