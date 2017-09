Chambre de commerce et d’industrie : La franchise en débat

Réagissez

Un texte réglementaire ou une loi sera mis en place pour encadrer la franchise en Algérie, a indiqué, hier, le DG au ministère du Commerce lors de la journée d’information sur la franchise organisée au siège de la CCIO.

«Nous sommes en train de réfléchir sur l’instauration d’un texte ou d’une loi afin d’encadrer cette forme de commerce moderne, une action qui se fera en collaboration avec d’autres ministères dont celui de l’industrie, les associations professionnelles, les prestataires de services et les producteurs», a-t-il ajouté. Le responsable rappelle dans ce registre que la franchise constitue un outil pour le développement de l’économie nationale de sorte qu’elle va lutter contre la contrefaçon et créer également de l’emploi.

Le ministère du Commerce compte également faire adhérer les investisseurs nationaux à l’exemple de Hamoud Boualem, Rouiba et d’autres à adhérer à la franchise à l’export et ce à travers le développement de réseaux de distribution à l’échelle nationale pour passer à la franchise à l’international.

La représentante du ministère du Commerce des Etats-Unis a, pour sa part, souligné l’intérêt accordé afin de développer la franchise «car en plus d’être un outil de développement de l’économie nationale, la franchise constitue aussi un outil pour la promotion de la formation», a-t-elle noté.

En effet, un groupe d’experts américains de l’ambassade des Etats-Unis à Alger et du département du commerce ont animé, dans la matinée de mercredi, au sein de la CCIO, une journée d’information et de sensibilisation sur les effets de la franchise et les perspectives sur le développement économique et commercial. Près d’une trentaine d’opérateurs économiques ont pris par à cette rencontre qui a donné lieu à la présentation d’une série de communications sur les différents types de contrats de la franchise ainsi que ses perspectives en Algérie.