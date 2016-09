Chambre de commerce et d’industrie : De nouvelles formations à la carte

Réagissez

Le département de la formation professionnelle de la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO) va lancer, au titre de la rentrée de ce mois de septembre, quatre nouvelles spécialités en matière de formations qualifiantes et diplômantes. Il s’agit, selon la responsable, d’un brevet dans les assurances pour les candidats de niveau secondaire (terminale) pour un cursus de 24 mois. Cette formation qui est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme, a indiqué la responsable, qui va permettre aux candidats reçus d’ouvrir une agence dans l’activité des assurances. Pour les autres nouvelles formations, il s’agit de gestion des stocks, secrétaire de direction et documentaliste-archiviste sachant que la CCIO dispense une vingtaine de formations qualifiantes et diplômantes comme elle est en partenariat avec l’ISGP d’Alger. Pour faire connaître ce programme de formations, informer et sensibiliser les jeunes, des journées portes ouvertes sont organisées jusqu’au 20 septembre, animées par des professeurs et des enseignants du département.