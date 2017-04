Castors et Yaghmoracen : Les projets d’aménagement des ex- gares routières livrés avant le Ramadhan

Réagissez

Les projets d’aménagement des ex-gares routières des quartiers Les Castors et Yaghmoracen, en espaces de détente et de loisirs, devraient être achevés avant le mois de Ramadhan.

Des sources communales ont indiqué, hier, que les autorités locales ont prévu la réception des deux sites avant le Ramadhan afin de permettre aux familles de se divertir dans ces espaces où toutes les commodités seront réunies. Après la délocalisation des bus de transport de voyageurs vers la nouvelle gare El Bahia et la démolition de ces deux gares, les services de l’APC d’Oran ont décidé de réaménager ces espaces.

Le projet porte sur la réalisation de terrains combinés, la création d’un espace vert, des aires de jeux, de quoi combler le déficit qui se faisait sentir dans ces secteurs. Au niveau du quartier El Hamri, les responsables locaux avaient retenu un projet de réalisation d’un parking à étages. Un choix judicieux, de l’avis des riverains, puisque situé en plein cœur d’Oran et à proximité du quartier commerçant de Mdina Jdida et qui devait contribuer à régler le problème du stationnement et à faciliter la fluidité de la circulation à l’intérieur du tissu urbain. Toutefois, ce projet a été annulé et les autorités locales ont opté pour un espace vert.