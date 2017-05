Cap sur la pêche au thon

Réagissez

Le secteur de la pêche vient d’être doté d’un premier navire spécialisé dans la pêche au thon et dont le baptême aura lieu, demain, au port de pêche d’Arzew, à l’occasion de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945. Selon le président de l’APC d’Arzew, il s’agit d’un navire, premier du genre au niveau de la wilaya, qui a été acquis dans le cadre du développement de l’activité halieutique. Cette cérémonie sera l’occasion pour les responsables du secteur de la pêche de rappeler l’importance d’un tel projet dans la création d’emplois et dans l’augmentation de la production halieutique. Le port de pêche d’Arzew a été classé, l’année dernière, meilleur port à l’échelle nationale, compte tenu de la qualité des services qu’il offre et par sa modernisation. Par ailleurs, pour la 5e édition de la campagne «Ports et barrages bleus», organisée chaque année, la direction de la pêche a opté pour le tourisme de pêche, une nouvelle activité qui permettra de connaître les véritables potentialités de la région.