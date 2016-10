Cancer du sein : L’auto-examen mammaire, mode d’emploi

Réagissez

Un atelier d’apprentissage de l’auto-examen mammaire pour la prévention et le dépistage du cancer du sein sera organisé, samedi, au siège de l’association Santé Sidi El Houari.

Cet atelier sera assuré par Majda, étudiante en sixième année de médecine à Oran, qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour toucher un nombre maximum de femmes. «Le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent chez la femme. En Algérie, il cause près de 3500 décès par an. Il faut absolument multiplier les campagnes de sensibilisation pour sauver des vies. Il s’agit d’un ensemble de gestes simples à apprendre et qui permettent de détecter précocement une anomalie, augmentant ainsi les chances de guérison», explique Majda.

Cette journée de sensibilisation a été programmée à l’occasion d’Octobre rose. «Des informations générales sur le cancer du sein seront communiquées en derja et nous expliquerons l’intérêt de la mammographie de dépistage. Ensuite, il y aura un enseignement interactif des manœuvres d’inspection et de palpation. Nous clôturerons par une séance de questions-réponses avec les participantes», a déclaré Majda qui précise que l’atelier de SDH se trouve à deux minutes de marche du commissariat du quartier Sidi El Houari.