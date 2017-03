Canastel : Les chasseurs dénoncent le gel de leur activité depuis 25 ans

Réagissez

Réunis, avant-hier, à la Munatec de Canestel, sous l’égide de la direction générale des forêts, et en coordination avec la Fédération nationale de la chasse (FNC), les chasseurs ont dénoncé le gel de leur activité qui perdure depuis 1992.

Une centaine de participants, représentant 11 wilayas de l’ouest du pays, ont pris part, hier, au complexe de la Munatec de Canastel à Oran, à l’atelier régional de formation et de sensibilisation sur les activités de la chasse, organisé sous l’égide de la direction générale des forêts, en coordination avec la Fédération nationale de la chasse (FNC). Parmi les participants, on compte des présidents des bureaux de wilaya et des associations locales versées dans la chasse, des représentants des Conservations des forêts et des officiers de la sûreté et de la gendarmerie. La conclusion de cet atelier est la mise à l’index du gel des activités de la chasse depuis 1992 et «qui n’a que trop duré», selon eux.

Certains des intervenants ont préconisé que le département de l’intérieur et des collectivités locales procède à la restitution des armes qui leur ont été confisquées durant la décennie noire. L’ordre du jour de cet atelier régional Ouest a porté sur cinq grands axes, dont l’examen de la loi 04-07 et d’autres décrets fixant l’organisation des activités de la chasse à travers le territoire national, les conditions d’exercice durant la campagne avec l’obtention de l’autorisation et de la licence, les zones de chasse et les règles de la déontologie pour préserver la faune et l’environnement.

Pour ce qui est de cet atelier régional, le premier du genre depuis la création de la FNC, a indiqué son représentant, «il s’agit à présent d’expliquer et de débattre sur les nouveaux textes réglementaires malgré le fait que le gel perdure depuis trois décennies». Il faut surtout, selon lui, tenir compte des volets formation des chasseurs et leur sensibilisation afin de leur permettre d’obtenir les autorisations nécessaires en prévision de l’ouverture officielle de la campagne.

Toujours de l’avis de certains intervenants, le gel des activités a créé un environnement, où le braconnage est devenu légion dans des wilayas comme, par exemple, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et Relizane, où une vingtaine de contrevenants ont été arrêtés et estés en justice. Cette situation de gel a entraîné un surpeuplement du gibier.