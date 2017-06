Cadre de vie : L’insalubrité à l’origine de la prolifération des moustiques

Réagissez

Les habitants des quartiers Maraval et, particulièrement, ceux de la cité des 22 Logements, ont exprimé, hier, leur ras-le-bol face à la prolifération inquiétante des moustiques.

«Il est devenu quasiment impossible d’ouvrir ses fenêtres à quelques jours de l’été», lance un habitant. L’absence d’hygiène et les caves inondées sont principalement les facteurs qui favorisent la prolifération de cet insecte, vecteur de maladies transmissibles.

Cette situation déplorable a fini par exaspérer les habitants, qui ont lancé un appel pressant aux responsables locaux pour prendre en charge ce problème.

«Ces moustiques envahissent la cité et sont une véritable menace pour la santé des riverains», indiquent-ils. D’autre part, la saleté a gagné du terrain puisque le seul jardin qui donne sur cette cité s’est transformé en un dépotoir au grand dam des familles. Sachets en plastique, bouteilles vides et autres détritus jonchent le sol dans cet espace qui devait servir de site de détente et de loisirs pour les occupants des lieux. Ces derniers exigent qu’une campagne de démoustication et d’entretien de ce jardin soit lancée, car l’été n’est qu’à ses débuts et les désagréments ne cessent de se multiplier.