Brocante : Oran-Alger à vélo pour promouvoir le commerce des objets usagés

Réagissez

Un jeune chef d’entreprise spécialisé dans le commerce et la communication, installé à Oran au bd Maâta, envisage d’organiser, à partir d’aujourd’hui, un parcours à vélo entre Oran et Alger, et cela en six étapes, sur une distance de 471 km. Il devra donc arriver le 19 novembre à Alger.

Son objectif, a-t-il indiqué, est de protéger et promouvoir sa marque commerciale déposée auprès de l’Inapi (Institut national algérien de la propriété industrielle). Sa marque est intitulée «Swalah el biaâ», (littéralement, les choses à vendre). «L’idée a germé dans ma tête depuis une année», a indiqué Akacem Mohamed Abbès, qui a décidé de donner à son projet le slogan «Y croire, c’est réussir». «Le but de cette action est de promouvoir cette activité commerciale ancestrale, à savoir la brocante, qui se résume actuellement, malheureusement, aux nuisances sonores, car elle est entre les mains de colporteurs qui s’adonnent surtout au commerce informel à la criée». Il s’est demandé alors, maintenant que le monde a évolué, pourquoi ne pas créer un site web, où les gens intéressés peuvent accéder en quelques clics pour acheter ou vendre des articles ou objets soit anciens ou ceux de la brocante. M. Akacem, qui sera, dès son arrivée à Alger, reçu au département du commerce, envisage de lancer prochainement une campagne de sensibilisation sur cette initiative avec le concours de certains opérateurs locaux qui ont adhéré à son opération, a-t-il indiqué.

Tegguer Kaddour