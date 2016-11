Réagissez

Trois squatteurs de terrasses et de caves devant la justice

Trois indus occupants ont été condamnés à six mois de prison avec sursis pour occupation illégale des parties communes au quartier Maraval. Cette action en justice a été précédée d’une opération de démolition qui a ciblé une habitation construite sur une terrasse d’une cité sise dans le même quartier. Au niveau d’une autre cité, les services du secteur urbain d’El Othmania ont expulsé deux familles de squatteurs de caves. En effet, de plus en plus d’indus occupants ont fini par élire domicile dans ces caves censées être des propriétés communes.

Dans plusieurs caves réparties à travers la wilaya, les squatters ont installé des compteurs d’électricité et d’eau et transformé l’intérieur en pièces habitables au grand dam des occupants des lieux. Ces caves sont destinées à entreposer du matériel et non à être habitées. Non aérées, humides et ne répondant à aucune norme d’habitation, ces caves sont à l’origine de plusieurs pathologies, dont les insuffisances respiratoires. La circulaire 38/666, définissant les parties communes, indique que ces caves sont la propriété des habitants et que toute décision de justice prononcée à l’encontre de tout indu occupant sera suivie d’une expulsion.

Un ouvrier meurt dans un accident de travail

Un accident de travail survenu avant-hier à 13 heures a fait un mort, a-t-on appris de la Protection civile. La victime, B. K., âgée de 54 ans, a fait une chute du cinquième étage d’un chantier de construction dans la localité de Belgaid. Son cadavre a été déposé à la morgue et une enquête a été ouverte.



Un mort et un blessé sur la route

Le CW84, reliant les localités de Bousfer et Aïn El Turck, a été le théâtre d’un accident de la circulation mortel. Selon la Protection civile, hier vers 3h, une voiture de marque Peugeot 207 a fait plusieurs tonneaux. Le chauffeur B. A., âgé de 30 ans, est décédé sur place des suites de ses blessures, il avait une plaie profonde à la tête. Son compagnon, R.E., 33 ans, souffre de blessure à la colonne vertébrale et d’une fracture ouverte au pied droit. Il a reçu les premiers soins sur place puis évacué vers les urgences de l’hôpital de Aïn El Turck. Une enquête a été ouverte.