- Un homme découvert ligoté et mutilé

Un homme de 45 ans environ a été découvert sans vie, ligoté des mains et mutilé, avant-hier vers 17h, dans une maison abandonnée, sise 15 rue des Frères Hocine, au quartier de Bel Air. Selon la Protection civile d’Oran, la victime avait reçu plusieurs coups de couteau sur tout le corps. La dépouille a été déposée à la morgue pour subir une autopsie et une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les causes de ce crime et aussi identifier la victime qui ne portait aucun papier d’identité. Ce crime vient, encore une fois, défrayer la chronique, après celui des deux cadavres découverts au mont Murdjadjo le mois passé.

- Des peines de prison requises contre trois jeunes pour détention de marijuana

Trois jeunes gens, âgés d’un peu plus de la vingtaine, B. M., T. A. et B. R., ont comparu, hier, devant le pôle judiciaire d’Oran pour répondre du grief de «détention et commercialisation de stupéfiants». Ces derniers ont été arrêtés après avoir trouvé sur eux de la marijuana. Les faits ont débuté en août 2016, lorsque le jeune B. M. est arrêté avec des «feuilles vertes». Très vite les éléments de la police suspecteront cette plante. Interrogé, il dira qu’il s’agit de marijuana et qu’il en est consommateur.

La perquisition au niveau de son domicile permettra de saisir une quantité de 26,95 g de cette plante euphorisante. Interrogé pour savoir comment il a acquis cette drogue, il expliquera qu’un de ses amis la lui a procurée et donnera son nom, il s’agit de T. A. qui, lui aussi, a été arrêté, avec une petite quantité de cette même plante sur lui. Il donnera la même réponse que son collègue, déclarant qu’il en est lui aussi consommateur et donnera le nom de son fournisseur.

Il s’agit de B. R., un pêcheur. L’arrestation de ce dernier permettra aux policiers de saisir chez lui la quantité de 1 kg de cette même drogue et de plusieurs petits sachets qui étaient préparés pour être écoulés, de même que seront saisis, suite à la perquisition de son domicile, deux plaquettes de kif de plus de 140 grammes et plusieurs joints. Interrogé, il expliquera être consommateur de kif, et, concernant la marijuana, il affirmera «l’avoir trouvée en mer».

L’analyse de cette dernière permettra effectivement de déterminer que cette drogue avait été mouillée. Cités tous les trois à la barre, les mis en cause maintiendront leurs déclarations. Chacun d’eux réfutera la commercialisation, pour insister sur la consommation. Le procureur a requis 12 ans de prison ferme contre les deux premiers et 15 années contre le pêcheur. Quant à la défense, elle insistera sur l’analyse chimique de cette herbe, précisant que le taux de TCH, produit chimique, n’est pas très important, tout en demandant les circonstances atténuantes. L’affaire a été mise en délibéré pour la semaine prochaine.

- Un homme retrouvé pendu à un grillage

Un jeune homme a été retrouvé sans vie, avant-hier en fin d’après-midi, le long de la voie ferrée à El Kerma. Selon les pompiers, ce dernier, âgé d’environ 25 ans, était pendu par une corde à un grillage. Le cadavre non identifié a été déposé à la morgue de l’hôpital d’Oran et une enquête a été ouverte.