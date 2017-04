Réagissez

Brandt Algérie, filiale du groupe Cevital, a inauguré, aujourd’hui, son 50e store à Oran. Ce nouveau magasin se situe au niveau de la coopérative Al Wihda El Othmania, au quartier Yaghmorassen.

«Il vient, non seulement, renforcer la disponibilité des marques et produits commercialisés par Brandt à l’ouest de l’Algérie, mais aussi et surtout il permettra à l’entreprise d’être plus à l’écoute de la clientèle devenue de plus en plus exigeante», nous expliquent les organisateurs. La superficie globale de ce nouveau store est de l’ordre de 220 m² et «sera dédiée à l’exposition de la gamme de produits de Brandt, entre gros et petits électroménagers, ainsi que les produits de la marque vedette».

En plus, le nouveau magasin aura un service après-vente «où les clients seront accueillis afin de répondre au mieux à leurs exigences, avec une équipe d’ingénieurs et de techniciens disponibles sur place pour les réclamations et les réparations». Les organisateurs nous assurent que ce nouveau magasin «a été conçu selon les normes d’aménagement intérieures établies par l’entreprise».

Le directeur général de la marque, Bennadji Tahar, a annoncé qu’à cette occasion Brandt Algérie va lancer une grande opération de promotion sur l’ensemble de son réseau à partir d’aujourd’hui. Aussi, avec cette nouvelle inauguration, Brandt Algérie compte désormais 50 stores modernes sur tout le territoire national. «Un nombre appelé évidemment à croître d’ici la fin de l’année.» L’ouverture de ce magasin est prévue tous les jours ouvrables de 9h à 19h.