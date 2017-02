Boutlélis : Une remontée des eaux inquiétante pour les agriculteurs

Réagissez

Des terres agricoles inondées à Boutlélis

«Le phénomène est apparu juste après les dernières pluies, mais il persiste et, si cela continue, mes projets de culture seront sérieusement compromis», indique Abdelghani Toumiat, un des agriculteurs, précisant que les cas similaires constatés dans cette zone remontent à une dizaine d’années.

Les concernés disent avoir saisi plusieurs instances (Services agricoles, Hydraulique, Seor, etc.) mais, jusque-là, aucune solution n’a été préconisée. A défaut, les spéculations vont bon train et on parle même de fuite importante sur la canalisation principale d’adduction d’eau potable. «J’ai entendu parler d’une fuite à proximité de la station de Brédéah et j’ai envoyé la police des eaux pour enquêter, mais je ne pense pas que ce soit là l’origine de la remontée des eaux», explique le directeur des ressources en eau (DRE) de la wilaya sollicité pour l’occasion. En effet, le phénomène est déjà connu à Oran, mais il concerne principalement la zone d’Es-Sénia. M. Terchoune confirme qu’une étude a été commandée pour étudier le phénomène, mais surtout pour proposer des solutions de drainage adéquates.

Une fois finalisée, l’étude servira également à désengorger les périmètres concernés à Boutlelis, situés, eux aussi, dans une zone de dépression et donc susceptibles d’être inondés par la remontée de la nappe phréatique. «Justement, confirme le même responsable, contrairement à la sécheresse qui a prévalu durant les mois de septembre et octobre, nous en sommes actuellement à 350 mm de précipitations cumulées et ce chiffre est relativement important comparé à la moyenne annuelle qui tourne autour de 400 mm.» Dans tous les cas de figure, les agriculteurs touchés doivent apparemment prendre leur mal en patience en attendant la finalisation de l’étude en question.