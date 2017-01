Bouchouareb exhorte Total à accélérer son projet

Réagissez

La société Total Algérie, qui devait ouvrir en 2016 une unité de blending de lubrifiants à Oran, et qui a bénéficié, à cet effet, d’un foncier industriel dans la zone industrielle d’Arzew il y a trois années, voit son projet encore à la traîne.

Aussi, hier, le ministre de l’Industrie et des Mines a lancé un avertissement aux responsables de cette société à Oran pour s’atteler à ouvrir au plus tôt leur unité de blending de lubrifiants. «On ne peut pas continuer à ce rythme, au moment où on continue à importer des produits fabriqués à l’extérieur, ceux de Total et d’autres. Aujourd’hui, où on joue le jeu et on a tous les appuis, ou on ne joue pas le jeu. Le message est clair : je n’ai pas le temps ! C’est la seule chose avec laquelle j’ai un problème. Peut-être pas vous, mais moi c’est mon problème numéro un : le temps !», dit-il en s’adressant aux responsables locaux de cette société.