Bir El Djir : La zone 2000 sera enfin aménagée

Dans le cadre de l’aménagement de la zone 2000, à haï Khemisti 2, une enveloppe de 32 milliards de centimes a été dégagée suite à un montage financier entre la wilaya, la DUC, la DTP, l’Agence foncière et l’APC de Bir El Djir. Selon le maire de Bir El Djir, ce projet va cibler les 27 coopératives implantées dans ce site, au grand soulagement des habitants. L’opération portera sur des travaux de réfection de la voirie et de bitumage. Les entreprises chargées de la réalisation des travaux ont été installées et les travaux seront réceptionnés dans un délai de huit mois, a fait savoir le P/APC, précisant que ce projet a été initié par les services de la wilaya afin de répondre aux préoccupations des habitants. A noter que la commune de Bir El Djir a bénéficié de 15 milliards de centimes, qui seront consacrés à la concrétisation des opérations d’amélioration urbaine au niveau des coopératives 18, 19, le boulevard des 30 mètres et le Millénium, entre autres. Ces projets seront lancés au cours de ce trimestre, une fois les cahiers des charges élaborés.