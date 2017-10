Bir El Djir : Des marchés réalisés se révèlent non rentables

Réagissez

D’importantes sommes d’argent ont été investies, ces dernières années, pour la réalisation de nouveaux marchés dans le but de «lutter contre l’informel et créer des emplois», mais la majorité des ces espaces ont été désertés par des commerçants, qui ont préféré plutôt l’informel.

Dans la commune de Bir El Djir, trois marchés de proximité connaissent ce triste sort. Il s’agit de deux marchés couverts dans les localités de Bachekha, à Sidi El Bachir, et d’Aarbouna, à Belgaïd, réalisés en 2012, et un autre marché réalisé à haï En-Nour. «Les deux marchés de Bachekha, à Sidi El Bachir, et d’Aarbouna, à Belgaïd, vont bénéficier d’une opération de réhabilitation», a annoncé le P/APC de Bir El Djir.

Une opération de recensement des commerçants qui exercent dans l’informel, a été lancée par les services de la commune. Une fois les travaux de rénovation achevés, les box seront attribués à ces derniers. De leur côté, les habitants de la cité Akid Lotfi s’opposent au détournement d’un projet culturel (annexe du conservatoire municipal de musique) au profit de la réalisation d’un marché dans leur cité, ce dernier étant à coup sûr une future source de nuisance sonore et d’insalubrité.