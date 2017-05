Bidonville Les Planteurs : 400 familles relogées

Réagissez

Une autre opération de relogement a concerné, jeudi matin, les habitants du bidonville Les Planteurs. Cette phase qui sera suivie par une autre après le mois de Ramadhan, a touché 400 familles. Ces dernières ont été relogées au niveau du nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat. Aucun incident n’est venu entacher le bon déroulement de l’opération, qui a nécessité la réquisition par la wilaya d’un nombre important de camions et d’agents. Cette opération, qui se poursuivra au fur et à mesure dans les jours à venir, va toucher un total de 2 000 familles. La première étape a été lancée le 22 février dernier, rappelle-t-on. A ce jour, près de 1800 familles de ce quartier ont été relogées. Le quartier des Planteurs a bénéficié d’un programme spécial de 11000 logements sur décision du président de la République, lors d’une de ses visites à Oran.

Une première opération de relogement de 500 familles résidant dans ce quartier a été effectuée au mois d’octobre 2014. Des opérations de relogement seront programmées au fur et mesure et en fonction de la réception des logements et de l’achèvement des travaux de VRD.