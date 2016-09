Béthioua : Deux élèves agressés par leur instituteur «salafiste»

Réagissez

Deux enfants de quatrième année primaire d’une école de Béthioua (30 km à l’est d’Oran) ont été maltraités par leur instituteur, considéré comme un salafiste, qui les a battus avec un tuyau en caoutchouc, au premier jour de la rentrée scolaire, parce qu’ils ne portaient pas leur blouse d’écolier.

Une plainte a été déposée par les parents de l’un des deux élèves (un garçon et une fille) alors que les images de l’écolier présentant des ecchymoses ont fait le tour de la Toile provoquant une grande indignation sur les réseaux sociaux. En effet, le 5 septembre, la grand-mère maternelle du petit garçon a publié trois photographies où on pouvait voir les bleus sur le corps de l’enfant, une publication largement partagée et commentée sur Facebook. «Ce garçon est mon petit-fils.

Il a eu un nouveau professeur de langue arabe, un salafiste, qui confond notre système scolaire avec une zaouïa. Pour s’être présenté le premier jour de la rentrée sans la blouse, ce salafiste a saisi un tuyau en caoutchouc et l’a frappé aux jambes, en lui provoquant des ecchymoses.

La petite voisine de mon fils a connu le même sort pour la simple raison que tous les deux voulaient être beaux le jour de la rentrée scolaire», peut-on lire sur la publication de la grand-mère, qui a précisé que l’instituteur a divisé la classe en deux rangées : les garçons d’un côté et les filles de l’autre. Nous nous sommes rendus, mercredi, à Bethioua et avons essayé de joindre la famille. Nous avons appris que les parents ont pardonné à cet enseignant.

Jointe par téléphone, la grand-mère du petit garçon battu a souhaité garder l’anonymat sur l’identité de l’enfant, ses parents, leur adresse ainsi que celle de l’enseignant et le nom de l’école. Elle déclare : «Nous trouvons que l’affaire a pris une grande ampleur. A présent, ma fille et mon gendre ont pardonné à l’instituteur car il a quatre enfants et il risque le renvoi et une peine pénale. Nous avons été sensibles à sa situation sociale et ne voulons pas avoir ses enfants qu’il nourrit sur la conscience».

Toutefois, notre interlocutrice a assuré que cet instituteur a fait son mea-culpa : «Il est venu demander pardon en pleurant. Il a reconnu son erreur, qu’il s’agisse de la maltraitance physique ou le reste (radicalisme, ndlr). Plusieurs instituteurs sont venus nous voir et nous avons été sensibles à la question. Nous avons eu beaucoup de réactions positives et on nous a témoigné soutien et compassion. Des mesures sont prises et il (l’instituteur) sera sanctionné par l’administration de l’école.»

Notre interlocutrice nous fait savoir que c’était le premier jour pour le directeur de l’école qui n’était pas encore au courant de ces pratiques. «Il (le directeur) nous a présenté ses excuses et a assuré que l’instituteur sera sanctionné», a-t-elle indiqué, en insinuant craindre son renvoi pour les raisons familiales citées. En outre, la grand-mère de l’enfant, dont la publication a ouvert un débat sur les réseaux sociaux, a tenu à condamner ce genre de comportement. «Je tiens à condamner !

Même si nous voulons calmer les choses pour ne pas traumatiser notre enfant, il faut rester vigilant et ne pas laisser certaines idées envahir l’école». La famille est visiblement inquiète d’éventuels assauts des télévisions et préfère protéger l’enfant des caméras. Toutefois, cet incident n’a pas laissé les internautes indifférents. Beaucoup de témoignages sont recueillis et l’on réalise qu’il s’agit d’un phénomène qui gangrène l’école et perpétue la violence dans la société.