Belgaïd : 634 logements sociaux seront distribués vers la fin du mois

Pas moins de 634 logements sociaux seront distribués vers la fin du mois d’octobre à Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, a-t-on appris, hier, auprès du maire de cette collectivité.

Ce quota fait partie d’un programme de 1250 unités destinées aux habitants de Bir El Djir et dont l’affichage de la liste des bénéficiaires a eu lieu en 2016. Les autorités locales attendaient l’achèvement des travaux de viabilisation pour pouvoir distribuer ce quota. La seconde tranche de ce programme de logements sociaux est prévue vers la fin de l’année.

Au niveau de la wilaya, ce sont près de 11500 logements sociaux qui sont en cours de réalisation et seront réceptionnés au cours du premier semestre de l’année 2018. Depuis juin 2014, ce sont plus de 30 000 familles qui ont été relogées et ces opérations ont permis d’éradiquer 75% des bidonvilles répartis à travers toute la wilaya.

Pour ce qui est du quartier les Planteurs, 1830 familles ont été relogées à Oued Tlélat, selon un bilan arrêté au mois de mai. Les autorités locales ont récupéré, à l’issue de ces opérations, plusieurs assiettes de terrain lesquelles permettront de réaliser de grands projets d’investissement. En ce qui concerne les logements de type promotionnel aidé LPA, 300 unités seront également distribuées vers la fin du mois d’octobre à Belgaïd.