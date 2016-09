Autoroute Est-Ouest : Prise de 83 kg de corail par les douaniers

Réagissez

Une quantité de 83 kg de corail destinée probablement à la contrebande a été saisie avant-hier, lors d’un contrôle routier effectué au niveau de l’autoroute Est Ouest par les douaniers d’Oran extérieur.

Des sources à la direction régionale des douanes d’Oran ont affirmé, hier, que le corail a été découvert lors de la fouille d’un camion de marque Hyundai dissimulé dans des emballages de bananes et entreposé sous des caisses de fruits et légumes. Les douaniers ont estimé la valeur de cette marchandise à 996 000 DA soit 12 000 DA le kg de corail.

La valeur du véhicule est de 100 millions de centimes. Conformément à la réglementation en vigueur, une amende égale à dix fois la valeur du corail plus le moyen du transport a été appliquée dans le cadre de cette affaire de marchandise non déclarée et dont l’infraction est réprimée par l’ordonnance 05-06 d’août 2005. A noter que d’importantes saisies de corail sont effectuées à l’Est du pays par des contrebandiers qui n’hésitent pas à acheminer ces trésors de la mer vers la Tunisie et autres pays.