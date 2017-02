Auto-écoles : Un bras de fer engagé avec la direction des Transports

Réagissez

Le torchon brûle entre les gérants des auto-écoles affiliés à l’Organisation nationale des auto-écoles (ONAE) et la direction des transports.

Celle-ci a décidé d’attribuer des agréments pour l’ouverture de nouvelles agences, alors que ces autorisations sont gelées par le ministre des Transports, a fait savoir, hier, M. Seddiki, président du bureau des auto-écoles de la wilaya d’Oran. Une décision que le collectif a rejetée, précisant qu’une correspondance ministérielle a été adressée, ces jours-ci, à toutes les wilayas, les appelant à geler toute délivrance des agréments.

En affichant, hier, leur mécontentement, les professionnels du secteur, par le biais de leur président, ont interpellé les instances centrales pour l’application de ces directives. «Le ministre de tutelle a gelé ces autorisations jusqu’à la mise sur pied d’un cahier des charges qui fixera les conditions et les critères exigés pour l’exercice d’une telle activité», a indiqué notre interlocuteur. Le dernier décret exécutif annoncé, il y a quelques mois, fixe l’ancienneté à sept ans pour les non-universitaires et à trois ans pour les licenciés.

Le mois dernier, la corporation a fait plusieurs propositions concernant la limitation du nombre de candidats pour l’obtention du permis initiée par le ministère. Le ministère fixe à 30 dossiers, alors que la corporation était habituée à étudier 60 dossiers. Le président du bureau local précise dans ce registre que des propositions ont été également faites et concernent la suppression du registre du commerce dans la composante du dossier et l’octroi des agréments aux jeunes et non aux retraités.