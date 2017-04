«Aucune augmentation des tarifs de l’électricité n’est à l’ordre du jour»

Réagissez

En visite de travail et d’inspection à Oran, le PDG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a rassuré, hier, les clients qu’aucune augmentation des tarifs de consommation de l’électricité et du gaz n’était programmée actuellement.





Le premier point de la visite de M. Guitouni était le projet de la centrale électrique à turbines à gaz de Boutlelis. Cette centrale, équipée de deux turbines à gaz en cycle ouvert d’une capacité de production de 446 MW, d’un coût de 350 millions de dollars, et dont le taux d’avancement avoisine les 50%, sera opérationnelle en 2018.

«Cette centrale sera opérationnelle en septembre 2018 pour renforcer la couverture en énergie électrique de toute la région ouest du pays», a affirmé le premier responsable de Sonelgaz. «Situé près d’une zone industrielle, ce projet contribuera également à la relance de l’activité économique à l’échelle locale», a-t-il souligné.

Et d’ajouter que 15 autres centrales électriques sont en cours de réalisation à travers le pays. «En 2020, l’Algérie sera excédentaire en énergie électrique», soutient le même responsable, qui a également inspecté les travaux de réalisation de postes de transformation électrique 30 et 60 KV d’El Kerma en cours de réalisation pour les besoins énergétiques de la zone. La réception de ces postes est prévue dans 6 mois. A haï El Yasmine, le PDG de Sonelgaz a inauguré un nouveau transformateur de type 10/60 et 220 KV qui devrait couvrir haï El Yasmine 1 et El Yasmine 2.