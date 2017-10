Arzew : Sensibilisation sur le cancer du sein

Réagissez

Le personnel médical des établissements de santé de proximité, en collaboration de ceux de l’hôpital Nekkache Mohamed de la daïra d’Arzew, a lancé, au titre de la manifestation de sensibilisation dite «Octobre rose», des actions de sensibilisation et de dépistage suivies de journées portes ouvertes sur le cancer du sein à travers les polycliniques de Hassi Bounif, Gdyel, Béthioua et Arzew. Selon le docteur Nacher, responsable du volet de la communication et l’éducation sanitaire, des équipes composées de médecins de santé publique, de sages-femmes et du personnel paramédical ont été constituées pour informer et sensibiliser, à partir du 10 octobre, la gent féminine sur les dangers et les complications graves dues au cancer du sein et l’intérêt du dépistage précoce pour une bonne prise en charge et un pronostic de guérison par la vulgarisation des conseils pour se prémunir de ce fléau, en effectuant tous les deux ans une mammographie après l’âge de 50 ans, mais aussi s’assurer d’une alimentation équilibrée et assurer l’allaitement pour les femmes en âge de procréer et éviter les surpoids sachant qu’une femme sur onze risque d’être touchée par le cancer du sein durant sa vie.