Arzew : Précision à propos de la non-remise en état de la voirie

Dans notre article publié le 25 octobre 2016 sous le tire «Les espaces publics «massacrés» en toute impunité», il a été rapporté qu’«un vice-président de l’APC disculpe l’entreprise et charge la SLEP (subdivision des équipements publics) qui, selon lui, n’a pas mentionné ce point (la remise en état) sur la fiche technique». A ce propos, le subdivisionnaire de la SLEP d’Arzew a précisé que ses services techniques ne sont en aucun cas concernés par ce marché (éclairage public) qui n’est, d’ailleurs, pas de leur ressort, et que la fiche technique a été établie par d’autres services. Quoi qu’il en soit, la remise en état ne semble pas préoccuper les autorités locales et les premières pluies de ce lundi n’ont fait qu’amplifier l’ampleur des dégâts.