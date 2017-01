Arzew : Le marché couvert sera réaménagé et restauré

Réagissez

Une enveloppe de 81 millions de dinars a été débloquée pour des travaux d’aménagement, d’extension et de restauration du marché couvert, situé en plein centre-ville d’Arzew.

Le projet a été lancé la semaine dernière, a noté le maire, et un délai de huit mois a été accordé à l’entreprise pour la réception des travaux. Outre l’aménagement de cette infrastructure datant de l’époque coloniale, les travaux portent sur la réalisation d’un stand dédié à la poissonnerie, à la volaille, en plus d’une chambre froide et 18 locaux destinés à abriter les commerçants informels.

Le marché actuel compte 8 magasins et 16 box, d’où l’urgence de procéder à cette extension. «La restauration de l’infrastructure s’avère indispensable compte tenu de la vétusté des lieux», a noté notre interlocuteur, précisant que le but de cette opération est de préserver le patrimoine, tout en procédant à des travaux d’extension.

Une fois le marché réceptionné, les rues adjacentes envahies par les marchands ambulants seront libérées, ce qui améliorera la fluidité de la circulation. La commune d’Arzew avait prévu, il y a cinq ans, la réalisation d’un marché couvert à la cité Benboulaïd, à l’entrée de la ville. Ce projet, dont l’étude avait été ficelée, devait abriter plus d’une centaine de box et s’inscrivait dans la lutte contre l’informel.