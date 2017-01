Réagissez

Une opération de lifting du front de mer de la ville d’Arzew sera lancée incessamment, a indiqué le maire de cette commune.

Le projet pour lequel une enveloppe de 11 milliards de centimes a été débloquée sur budget communal, prévoit l’aménagement d’espaces verts, la pose de pavés de premier choix le long de cette artère, l’installation de bancs et la réalisation de cinq kiosques. L’objectif est d’établir une promenade ininterrompue en front de mer et de relooker cette vitrine de la ville, notamment à quelques mois de la saison estivale, ajoute-t-on.

Il s’agit aussi de respecter la valeur inestimable de ce patrimoine, un plus pour des dizaines de familles en quête d’espaces de détente. L’étude relative à la réalisation de ce projet de réaménagement urbain a été achevée et l’entreprise a été désignée, a fait savoir le maire. Les travaux seront lancés incessamment et le projet sera réceptionné avant la saison estivale.